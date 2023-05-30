Как снять застрявшее на пальце кольцо: 3 простых способа

Иногда могут возникать ситуации, когда кольцо застревает на пальце. Это может произойти, если вы одели кольцо, которое немного тесное, или если ваш палец опух после того, как вы надели кольцо. Иногда кольца остаются на пальцах вне зависимости от изменения размера пальцев владельца. В таких случаях можно попробовать несколько способов, чтобы безопасно снять кольцо.

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Вот несколько шагов, которые можно выполнить, чтобы снять застрявшее кольцо:

Применение смазки. Нанесите на палец немного масла, мыла, лосьона или другого смазывающего средства, чтобы сделать кожу скользкой. Медленно и осторожно покачивайте кольцом вперед-назад, двигая его над костяшкой пальца. Не крутите кольцо, но совершайте легкие движения, направленные на раскачку его. При необходимости повторно нанесите небольшое количество масла на палец, чтобы облегчить снятие кольца.

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Использование нити или зубной нити. Проденьте нить или зубную нить под кольцо, держа большую часть пальца. Начните обматывать палец нитью или зубной нитью, начиная с верхней части кольца и двигаясь вверх по пальцу (обратите внимание, чтобы обмотка была достаточно тугой, чтобы сжать палец). Используйте конец нити или зубной нити, расположенный под кольцом, чтобы поместить его над суставом пальца. Это поможет развернуть обмотку во время движения и снять кольцо.

Если ваш палец сильно опухает или возникает неудобство, можно попробовать метод использования льда. Окуньте палец в чашку с холодной водой или приложите лед к пальцу. Поднимите руку вместе с чашкой с водой над уровнем головы и удерживайте в течение 10 минут. Выньте руку из воды, а другой рукой сожмите палец с застрявшим кольцом. При необходимости можно нанести масло или мыло, чтобы облегчить снятие кольца.

Если ни один из этих методов не работает, рекомендуется обратиться за помощью к ювелиру или специалисту по удалению застрявших колец. У них есть собственные методы для разблокировки колец, а в некоторых случаях может потребоваться обрезка кольца. Если разрезание кольца нужно, то лучше подождать примерно месяц, чтобы палец восстановился от отека и чтобы обеспечить надлежащую посадку кольца.

Обращайтесь за медицинской помощью, если возникает какая-либо сильная боль, обесцвечивание пальца или вы не прошли тест на заполнение капилляров (цвет не восстанавливается через две секунды или меньше).

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