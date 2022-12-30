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Лайфхаки

Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

Игорь Романько

Как варить яйца, чтобы легко их почистить от скорлупы

Чтобы легко их почистить сваренные яйца от скорлупы, воспользуйтесь одним или несколькими проверенными и простыми способами.

При варке скорлупа приклеивается к белку так, что очень трудно очистить яйцо, не повредив его. Для того чтобы избежать этого, воспользуйтесь следующими советами:

  • Поместите яйца в ледяную воду (лучше со льдом) на несколько минут сразу после приготовления, чтобы добиться резкого перепада температур, в результате которой скорлупа сама отойдет от белка.
  • Наполните посуду холодной водой, уложите туда яйца и оставьте на 5-10 минут. Через указанное время всыпьте в кастрюлю несколько крупных щепоток соли и поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и варите еще 5 минут, после чего выключите плиту, но не убирайте кастрюлю еще 3-5 минут. Тем временем наполните емкость холодной водой и влейте в нее столовую ложку белого уксуса. Туда нужно будет поместить яйца и оставить там до охлаждения. После этого скорлупа снимется очень просто.
  • При варке яиц добавьте в воду 1 чайную ложку соды.

Раньше мы писали о том, как избавиться от неприятного запаха на кухне. В этом помогут простые лайфхаки.

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