Як зварити яйця, щоб вони легко чистились

Щоб легко їх почистити зварені яйця від шкарлупи, скористайтесь одним або декількома перевіреними та простими способами.

При варінні шкаралупа приклеюється до білка так, що дуже важко очистити яйце не пошкодивши його. Для того, щоб уникнути цього, скористайтесь наступними порадами:

Помістіть яйця у крижану воду (краще з льодом) на кілька хвилин одразу після приготування, щоб досягти різкого перепаду температур, в результаті якої шкарлупа сама відійде від білка.

Наповніть посуд холодною водою, покладіть туди яйця та залишіть на 5-10 хвилин. Через вказаний час всипте в каструлю декілька великих дрібок солі та поставте її на вогонь. Коли вода закипить, зменште вогонь до мінімуму та варіть ще 5 хвилин, після чого вимкніть плиту, але не прибирайте каструлю ще 3-5 хвилин. Тим часом наповніть ємність холодною водою і влийте в неї столову ложку білого оцту. Туди треба буде помістити яйця та залишити їх там до охолодження. Після цього шкарлупа зніметься дуже легко.

При варінні яєць додайте у воду 1 чайну ложку соди.

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