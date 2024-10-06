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Как УБД может получить земельный участок

Цихоцкая Мария

Как УБД может получить земельный участок
УБД имеют право на выделение земельного участка

Украинское законодательство предусматривает ряд привилегий для ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц. Эти льготы включают приоритетное выделение земельных наделов.

Назначение земельных участков

В первую очередь, приоритетное право на получение земельных участков предоставляется участникам боевых действий для построения собственного жилья, ведения садоводства и огородничества. Это право реализуется при условии, что ветеран еще не воспользовался возможностью бесплатно получить земельный участок и имеет соответствующие документы, подтверждающие его статус участника боевых действий. Об этом пишет 24 tv.ua.

Размеры земельных наделов Военнослужащие могут получить в собственность земельные участки в пределах следующих норм бесплатной приватизации:

  • Для садоводства – до 0,12 га;
  • Для личного крестьянского хозяйства – до 2,0 га;
  • Для жилищного строительства: в селах – до 0,25 га; в поселках – до 0,15 га; в городах – до 0,10 га;
  • Для дачного строительства – до 0,10 га.

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Процедура получения земельного участка Желающие получить бесплатно земельный участок из государственного или коммунального фонда должны подать заявление в соответствующий орган власти. В заявлении необходимо указать целевое назначение участка, его приблизительные размеры и желаемое месторасположение.

Органы власти рассматривают заявление в течение месяца и разрешают разработку проекта землеустройства или обоснованный отказ. Проект землеустройства разрабатывается лицензированными землеустроителями по заказу граждан в сроки, определенные договором.

Разработанный проект землеустройства обязательно согласен с местным отделением Госземагентства Украины. Если участок находится в пределах населенного пункта или на нем планируется строительство, проект также согласен с соответствующими подразделениями районных госадминистраций.

Напомним, ранее мы говорили, на какие льготы имеет право УБД в 2024 году.

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