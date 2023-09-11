Как убрать царапины из тарелок: Это средство уже есть у вас дома

Со временем, вне зависимости от того, как вы заботитесь о посуде, белые тарелки могут потерять свой красивый блеск и появиться неприглядные черные пятна и царапины.

Однако существуют эффективные способы очистить вашу посуду и придать ей блеск нового, и это можно сделать с использованием средств, которые обычно есть в каждом доме, пишет портал santeplus.

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Одним из таких средств является зубная паста. Этот продукт, предназначенный для чистки и отбеливания зубов, также может быть использован для чистки посуды. Для этого вам понадобится тюбик зубной пасты, предназначенной для отбеливания, и влажная ткань.

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Очистка тарелок от царапин с использованием зубной пасты выглядит так:

Выдавите небольшое количество белой зубной пасты прямо на поверхность тарелки. Протрите царапины на тарелке круговыми движениями с помощью влажной ткани. Промойте ткань несколько раз чистой водой и продолжайте потирать тарелки, пока черные пятна не исчезнут.

Кроме зубной пасты, другим эффективным средством для удаления царапин является перекись водорода. Вы можете налить немного перекиси водорода на ватный тампон и протереть им темные царапины на посуде.

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