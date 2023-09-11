Як прибрати подряпини з тарілок: Цей засіб уже є у вас вдома

З часом, незалежно від того, як ви дбаєте про посуд, білі тарілки можуть втратити свій гарний блиск і з'явитися непривабливі чорні плями та подряпини.

Проте існують ефективні способи очистити ваш посуд і надати йому блиск нового, і це можна зробити з використанням засобів, які зазвичай є в кожному будинку, пише портал santeplus.

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Одним з таких засобів є зубна паста. Цей продукт, призначений для очищення і відбілювання зубів, також може бути використаний для очищення посуду. Для цього вам знадобиться тюбик зубної пасти, призначеної для відбілювання, і волога тканина.

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Очищення тарілок від подряпин з використанням зубної пасти виглядає так:

Видавіть невелику кількість білої зубної пасти прямо на поверхню тарілки. Протріть подряпини на тарілці круговими рухами за допомогою вологої тканини. Промийте тканину декілька разів чистою водою і продовжуйте потирати тарілки, доки чорні плями не зникнуть.

Крім зубної пасти, іншим ефективним засобом для видалення подряпин є перекис водню. Ви можете налити трохи перекису водню на ватний тампон і ним протерти темні подряпини на посуді.

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