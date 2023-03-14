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Лайфхаки

Как удалить пятна от дезодоранта из одежды: простой лайфхак

Игорь Романько

Как очистить желтые пятна от дезодоранта на одежде

Каждый из нас использует дезодорант во избежание неприятного запаха пота. Но часто это полезное средство может испортить любимую одежду.

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Желтые пятна на ткани – это общая проблема, с которой трудно справиться, даже используя стиральную машину. Однако есть простой лайфхак, который поможет удалить пятна от дезодоранта из любой одежды.

Необходимо пропитать желтый участок на одежде, обычно под руками, водой и протереть влажной солью за несколько часов до стирки. Это дешевое и простое средство является настоящим спасителем для выведения пятен от дезодоранта из любого материала.

Далее обработанный солью участок нужно оставить на 6-8 часов, после чего можно отправить предмет одежды в барабан стиральной машины. После этого вы сможете забыть о пятнах и наслаждаться своей чистой и свежей одеждой. Запомните этот простой лайфхак, чтобы избежать разочарования, когда ваша любимая одежда во время стирки остается с неприятными пятнами.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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