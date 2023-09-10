Как ухаживать за ногтями, если вы много работаете по дому: советы

В современном мире уход за внешним видом является приоритетной задачей. Для женщины важно не только уход за кожей лица, но и за руками.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что руки и ногти могут выглядеть хорошо даже после ежедневных домашних дел. Однако для этого нужно знать правильный уход.

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Советы по уходу за ногтями:

Питание и витамины:

Здоровые ногти начинаются со здорового организма. Каждые полгода рекомендуется принимать витамины и минеральные комплексы. Обратите внимание на продукты, содержащие витамины F, B, C и E, так как они способствуют укреплению ногтей и улучшают их внешний вид.

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Бережный уход при работе по дому:

При выполнении работ по дому, таких как мытье полов, носите резиновые перчатки. Используйте теплую воду для работ и тщательно смывайте остатки моющего средства с рук. Это поможет уберечь ногти от негативного влияния бытовых химикатов и поддерживать их здоровье и красоту.

Кроме того, обратите внимание на другие важные факторы, такие как прекращение курения и лишение привычки грызть ногти. Эти советы будут способствовать не только красоте ваших ногтей, но и общему здоровью.

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