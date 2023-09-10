Як доглядати за нігтями, якщо ви багато працюєте по дому: поради

У сучасному світі догляд за зовнішнім виглядом є пріоритетним завданням. Для жінки важливо не лише догляд за шкірою обличчя, але й за руками.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що руки та нігті можуть виглядати добре, навіть після щоденних домашніх справ. Проте для цього потрібно знати правильний догляд.

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Поради щодо догляду за нігтями:

Харчування та вітаміни:

Здорові нігті починаються зі здорового організму. Кожні півроку рекомендується приймати вітаміни та мінеральні комплекси. Зверніть увагу на продукти, які містять вітаміни F, B, C і E, так як вони сприяють зміцненню нігтів і покращують їх зовнішній вигляд.

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Бережливий догляд під час роботи по дому:

Під час виконання робіт по дому, таких як миття підлоги, носіть гумові рукавички. Використовуйте теплу воду для робіт, і ретельно змивайте залишки миючого засобу з рук. Це допоможе уберегти нігті від негативного впливу побутових хімікатів та підтримувати їх здоров'я і красу.

Крім того, зверніть увагу на інші важливі фактори, такі як припинення куріння та позбавлення звички гризти нігті. Ці поради сприятимуть не лише красі ваших нігтів, але і загальному здоров'ю.

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