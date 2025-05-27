Как украинцы могут уменьшить плату за электроэнергию
Кабинет Министров пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию. Стоимость для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 4,32 грн за киловатт-час.
Действие механизма ПСО (возложенных специальных обязанностей) было продлено еще на пять месяцев, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Об этом пишет "24 Канал".
"Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час", – отметил глава правительства.
Следует подчеркнуть, что некоторые граждане Украины имеют возможность платить за электроэнергию в ночное время со скидкой 50%. Это касается тех, кто установил двухзонные электросчетчики.
Для этой категории потребителей действует разделение тарифов:
- с 7:00 до 23:00 – дневная ставка составляет 4,32 грн за кВт-ч;
- с 23:00 до 7:00 – ночная ставка снижена до 2,16 грн за кВт-ч.
Какие бытовые устройства используют наибольшее количество электроэнергии
Самым большим потребителем электроэнергии в доме является холодильник. Кроме того, значительное количество электричества нуждаются также в таких приборах, как:
- телевизор;
- стиральная машина.
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Как можно снизить потребление электроэнергии
Не оставляйте электроприборы без необходимости.
Выключайте свет при выходе из комнаты, а также отключайте те устройства, которыми не пользуетесь.
Используйте режим "Эко"
Современные электроприборы часто оснащены режимом "Эко", который помогает существенно снизить энергопотребление, не влияя на их эффективность.
Переходите на LED-лампы вместо обычных
Во-первых, LED-лампы работают гораздо дольше и потребляют меньше энергии. Во-вторых, они более безопасны в использовании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут доначислить до 4000 грн за свет.
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