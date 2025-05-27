Кабинет Министров пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию. Стоимость для бытовых потребителей будет оставаться на уровне 4,32 грн за киловатт-час.

Действие механизма ПСО (возложенных специальных обязанностей) было продлено еще на пять месяцев, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Об этом пишет "24 Канал".

"Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час", – отметил глава правительства.

Следует подчеркнуть, что некоторые граждане Украины имеют возможность платить за электроэнергию в ночное время со скидкой 50%. Это касается тех, кто установил двухзонные электросчетчики.

Для этой категории потребителей действует разделение тарифов:

с 7:00 до 23:00 – дневная ставка составляет 4,32 грн за кВт-ч;

с 23:00 до 7:00 – ночная ставка снижена до 2,16 грн за кВт-ч.

Какие бытовые устройства используют наибольшее количество электроэнергии

Самым большим потребителем электроэнергии в доме является холодильник. Кроме того, значительное количество электричества нуждаются также в таких приборах, как:

телевизор;

стиральная машина.

Как украинцы могут уменьшить плату за электроэнергию

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Как можно снизить потребление электроэнергии

Не оставляйте электроприборы без необходимости.

Выключайте свет при выходе из комнаты, а также отключайте те устройства, которыми не пользуетесь.

Используйте режим "Эко"

Современные электроприборы часто оснащены режимом "Эко", который помогает существенно снизить энергопотребление, не влияя на их эффективность.

Как украинцы могут уменьшить плату за электроэнергию

Переходите на LED-лампы вместо обычных

Во-первых, LED-лампы работают гораздо дольше и потребляют меньше энергии. Во-вторых, они более безопасны в использовании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам могут доначислить до 4000 грн за свет.

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