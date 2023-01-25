Как уменьшить уровень шума от генератора: три простых метода
Из-за постоянных проблем с выключением электричества украинцы начали устанавливать генераторы. Они даже не учитывают опасность отравиться угарным газом, потому что эта техника стала настоящим спасением для людей.
Модели генераторов появились как в больших магазинах, так и в малых, под домами жильцов. Но их шум доводит людей до бешенства.
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Как снизить уровень шума от генератора и что можно сделать в такой ситуации, рассказывают специалисты.
Какой уровень шума от генераторов
Маломощные дизельные генераторы издают звук в пределах 80-90Дб. Бензиновые генераторы менее шумны, но также выдают существенные 60-70 дБ. Наиболее тихими являются инверторные решения, они шумят на уровне 50-60 Дб.
Есть много причин, по которым шумит генератор. При выборе, помните, что бензиновые генераторы "тише", чем дизельные.
Большинство же газогенераторов сначала идут в специальном кожухе, и работают практически бесшумно.
Чтобы уменьшить уровень шума, присмотритесь к местоположению генератора.
Устанавливайте его на безопасном расстоянии и покрывайте звукоизоляционным коробом. Он может быть сделан из дерева, металла или кирпича с использованием звукоизоляционных панелей или акустического поролона.
Не забудьте о специальном противорезиновом коврике под генератор, что снизит вибрацию.
Напоминаем, что используя генератор в коробе или под навесом не забывайте о вентиляции.
Попытайтесь использовать дефлектор.
Это звукоотражающее устройство (накладка из пластика) для инвертирования звука позволяет изменять направление шума и таким образом отчасти избавиться от проблемы надоедливого гула.
Поменяйте глушители.
Для уменьшения звука можно купить глушитель большого размера. Посоветуйтесь со специалистами, чтобы не было вреда для вас и для устройства.
Напомним, ранее UAportal писал о стоимости работы генератора. Сколько придется тратить на генератор средней мощности.
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