Как устранить ржавчину из унитаза с помощью трех подручных ингредиентов

Унитаз – одно из самых используемых сантехнических устройств в доме. Со временем, из-за небрежного обслуживания или низкого качества воды, на его стенках может образовываться ржавчина.

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Борьба с рыжим налетом обычно занимает много времени и требует затрат на приобретение дорогостоящих средств для очистки. Однако вы можете справиться с этой проблемой с помощью обыкновенного горчичного порошка, усиливая его действие с помощью двух других простых ингредиентов, пишет Телеграф.

Как очистить унитаз от ржавчины

Для того чтобы ваш унитаз блистал чистотой и свежестью, вам нужно смешать три компонента в равных пропорциях: лимонную кислоту, горчичный порошок и порошок для ручной стирки. Лучше всего использовать порошок для ручной стирки для этой цели.

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Натрите загрязненную поверхность унитаза полученной смесью и оставьте ее на пол часа. Затем удалите ржавые пятна с помощью щетки и спустите воду.

Вы увидите, как все загрязнения исчезают перед вашими глазами. Эта смесь с лимонной кислотой, горчичным порошком и стиральным порошком избавит унитаз от желтого налета, ржавых пятен и неприятных запахов в санузле. Кроме того, ее можно использовать для очищения других поверхностей в ванной комнате.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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