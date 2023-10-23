Как утеплить окна и сэкономить на коммуналке: четыре эффективных способа

Утепление окон является важным способом сохранить тепло зимой и прохладу летом. Это может помочь сэкономить деньги на счетах за отопление и кондиционирование воздуха, а также сделать ваш дом более комфортным.

Благодаря правильной изоляции окон вы сократите расходы на коммунальные услуги, ведь тепло будет оставаться внутри дома. Как это сделать, пишет Sante Plus.

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1. Защитите окна термопленкой. Чтобы правильно утеплить окна, можно добавить простую термопленку на стекло. Это не только снизит ваши счета за электроэнергию и отопление, но улучшит тепловой комфорт вашего дома.

Изоляционная пленка – это тонкая пластиковая пленка, эффективно сохраняющая тепло в доме. Это особенно полезно для одинарных окон.

Перед установкой рекомендуется очистить окна, так как для правильного приклеивания полиэтиленовой пленки вам понадобится двухсторонний скотч. Обычно лента уходит с изоляционной пленкой. Затем вы наклеите клейкую ленту вокруг оконной рамы, а затем обрежете пленку по размеру, соответствующему стеклу и окнам. Чтобы правильно была установлена пленка, можно воспользоваться феном, держа его на расстоянии нескольких сантиметров от полиэтиленовой пленки. Благодаря этому не образуется складок.

2. Утеплите окна пузырчатой пленкой. Хотя этот способ с виду не так утончен, однако он эффективен для обеспечения изоляции ваших окон. Подготовьте небольшую бутылку с распылителем, наполненную водой, и распылите ее на ранее вымытое окно. Затем нанесите пузырчатую пленку на влажную поверхность и закрепите края клейкой лентой. Это должно предотвратить потери тепла. Однако не забудьте купить качественный скотч, чтобы он не оторвался при наклеивании пузырчатой пленки.

3. Заделайте щели в окнах шпатлевкой. Самая маленькая трещина в окне позволит свежему воздуху проникнуть в каждую комнату. Чтобы избежать этого, желательно использовать шпатлевку. Это позволит заполнить каждую трещину на окнах.

4. Установите термозавесы на окна. Еще один способ утеплить окна – установить тепловые завесы. Фактически их подложка может блокировать холодный воздух, который может проникнуть в ваш дом. Кроме того, они не только ограничивают потери тепла, но и добавят эстетику вашему дому.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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