Как увеличили размер пенсии работающим украинцам: ответ Минсоцполитики

Министерство социальной политики поделилось рекомендациями для тех, кто желает увеличить размер своей будущей пенсии. Специалисты ведомства отмечают: официальное трудоустройство - ключевое условие для получения надлежащего страхового стажа, начисления пенсионных прав и обеспечения взносов в Пенсионный фонд. Именно это оказывает непосредственное влияние на размер пенсии в будущем.

Также в министерстве советуют не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Повышение квалификации или переквалификация открывают возможности для роста и увеличения заработной платы. От уровня дохода зависит и сумма пенсионных отчислений. Об этом пишет sud.ua.

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Отдельно подчеркивается важность страхового стажа: дополнительные пять лет позволяют увеличить пенсию на 30%. По желанию граждане могут самостоятельно платить страховые взносы, выбирая размер платежей в соответствии со своими финансовыми возможностями.

В Минсоцполитики напоминают, что предстоящая пенсия напрямую зависит от суммы единого социального взноса и продолжительности его уплаты. Чем больше взносы и более длительный трудовой стаж, тем выше будет пенсионное обеспечение после выхода на заслуженный отдых.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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