Как в Терминаторе: Ученые создали работу, которая может переходить из жидкого состояния в твердое и принимать любую форму (видео)

Вдохновляясь морскими огурцами, инженеры разработали миниатюрные роботы, которые быстро переходят между жидким и твердым состояниями, примерно как робот из жидкого металла во второй части фильма Терминатор. Кроме способности изменять форму, работы магнитны и могут проводить электричество.

Возможность переключаться между редким и твердым состояниями наделяет роботов большей функциональностью, рассказал инженер из Китайского университета Гонконга Ченфен Пан, руководивший исследованием.

Команда создала новый материал, получивший название "магнитоактивная машина фазового перехода между твердым и жидким веществами" путем встраивания магнитных частиц в галлий, металл с очень низкой температурой плавления (29,8 °C).

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"Магнитные частицы здесь выполняют две роли. Во-первых, они заставляют материал реагировать на переменное магнитное поле, поэтому вы можете с помощью индукции нагреть материал и вызвать изменение фазы. Но магнитные частицы также придают работам мобильность и способность двигаться в ответ на магнитное поле"., – объяснил старший автор и инженер-механик Кармел Маджиди из Университета Карнеги-Меллона.

Новый материал также может похвастаться чрезвычайно текучей жидкой фазой по сравнению с другими фазоизменяемыми материалами, чьи "редкие" фазы значительно более вязкими.

"Теперь мы продвигаем эту материальную систему более практичными способами для решения некоторых специфических медицинских и инженерных проблем", – говорит Ченфен Пан.

Прежде чем исследовать потенциальные возможности применения, команда проверила мобильность и прочность материала в разных условиях. Посредством магнитного поля работы прыгали через рвы, лазили по стенам и даже разделялись пополам, чтобы совместно передвигать другие объекты, прежде чем объединиться вместе.

В одном видео робот в форме человека разжижается, чтобы просочиться сквозь решетку, после чего его извлекают и возвращают к исходной форме, которая уже выглядит почти как сцена из "Терминатора 2".

Что касается биомедицины, команда использовала роботов для удаления постороннего предмета из модельного желудка и доставки лекарств по требованию в тот же желудок.

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"Предстоящая работа должна продолжить исследование того, как эти работы могут быть использованы в биомедицинском контексте. То, что мы показываем – это лишь одноразовые демонстрации, доказательства концепции, но понадобится еще много исследований, чтобы понять, как это действительно можно использовать для доставки лекарств или для удаления посторонних предметов", – отмечают ученые.

Ранее французские биоинженеры создали комнатное растение, которое способно очищать воздух в 30 раз лучше других цветов и даже воздухоочистителей.

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