Как вскипятить воду в бумажном пакете и в воздушном шаре – невероятные лайфхаки (видео)

Если у вас нет возможности вскипятить воду в чайнике или кастрюле, но есть бумажный пакет, то сможете сделать себе чаю или кофе с помощью свечи и пакета.

Как сообщает ScienceNotes, этот лайфхак работает так – вода, поглощаемая бумагой, предотвращает ее горение, но тепло сохраняет пакет достаточно сухим, чтобы он не порвался.

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Бумага плохо проводит тепло, поэтому если нагреть пакет с водой над пламенем, она не сгорит, но вода закипит. Так же может пригодиться бумажный стаканчик.

Как кипятить воду в бумажном пакете

Поместите кольцевую подставку над горелкой или свечой. Поместите пакет с водой на подставку. Это поможет равномерно распределить тепло от пламени. Дождитесь, пока вода закипит.

Отмечается, что бумага плохо производит тепло, поэтому вода нагревается медленно. Кроме того, бумага впитывает немного воды. Проведение тепла через бумагу в конечном итоге повышает температуру воды до кипения. Тепло предотвращает пропитку воды через пакет, а высокая теплоемкость воды предотвращает то, что бумага загорится.

Можно кипятить воду в других емкостях. К примеру, внутри латексного воздушного шарика.

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