Как сварить яйцо без нагревания: гениальный лайфхак

Если вы считаете, что приготовить яйца мона только сварив или поджарив их, это не так. Оказывается, что их можно приготовить без нагревательных процессов.

Как сообщает издание ScienceNotes, приготовление яиц происходит, когда белки денатурируются, поэтому любой процесс, вызывающий химическое изменение белка, может "готовить еду".

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По сути, все, что нужно для этого процесса, это сырое яйцо и алкоголь – водка, ром или спирт.

"Чем выше процент спирта, тем быстрее происходит химическая реакция и приготовление", – пишет издание.

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Как "сварить" яйцо без варки:

Перелейте алкоголь в стакан или другую небольшую емкость. Разбейте яйцо внутрь, чтобы оно полностью оказалось в жидкости. После того как яичный белок побелеет, подождите, пока сварится желток.

В зависимости от процента алкоголя реакция длится не менее часа. Яйцо сварится гораздо быстрее, если вы "сварите его обычным способом", а в этом случае нужно дождаться, пока спирт проникнет в яйцо.

"Сваренное в спирте яйцо съедобное, но содержит высокую концентрацию спирта. Если вы решите есть его, вероятно, лучше всего использовать его в коктейле", – говорится в сообщении.

Научное объяснение

Яичный белок в основном состоит из белка альбумина. Через несколько минут после добавления яйца в алкоголь полупрозрачный яичный белок начинает мутнеть. Спирт участвует в химической реакции, денатурируя или изменяя конформацию белковых молекул, чтобы они могли образовывать новые связи друг с другом. Когда спирт диффундирует в яичный белок, реакция продолжается и яичный белок становится белым.

Яичный желток содержит чуть-чуть белка, но также много жира, на который не так влияет алкоголь. В течение 1-3 часов, в основном в зависимости от концентрации алкоголя, яичный белок становится белым, а яичный желток жестким.

Приготовление таким образом также убивает неприятные болезнетворные микроорганизмы, которые могут вызвать пищевое отравление. Спирт, как и тепло, является отличным дезинфицирующим средством.

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