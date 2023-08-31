Як зварити яйце без нагрівання: геніальний лайфхак

Якщо ви вважаєте, що приготувати яйця мона лише зваривши чи підсмаживши їх, то це не так. Виявляється, що їх можна приготувати без процесів нагрівання.

Як повідомляє видання ScienceNotes, приготування яєць відбувається, коли білки денатуруються, тому будь-який процес, який викликає хімічну зміну білка, може "готувати їжу".

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По суті, все, що потрібно для цього процесу, це сире яйце та алкоголь – горілка, ром, або спирт.

"Чим вищий відсоток спирту, тим швидше відбувається хімічна реакція та приготування", – пише видання.

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Як "зварити" яйце без варіння:

Перелийте алкоголь в склянку або іншу невелику місткість. Розбийте яйце всередину, щоб воно повністю опинилося в рідині. Після того, як яєчний білок побіліє, зачекайте, поки "звариться" жовток.

Залежно від відсотка алкоголю реакція триває не менш як годину. Яйце звариться набагато швидше, якщо ви "зварите його звичайним способом", а в цьому випадку потрібно дочекатися, поки спирт проникне в яйце.

"Зварене в спирті яйце їстівне, але містить високу концентрацію спирту. Якщо ви вирішите їсти його, ймовірно, найкраще використовувати його в коктейлі", – йдеться у повідомленні.

Наукове пояснення

Яєчний білок в основному складається з білка альбуміну. Через кілька хвилин після додавання яйця в алкоголь напівпрозорий яєчний білок починає мутніти. Спирт бере участь у хімічній реакції, денатуруючи або змінюючи конформацію білкових молекул, щоб вони могли утворювати нові зв’язки одна з одною. Коли спирт дифундує в яєчний білок, реакція триває, і яєчний білок стає білим.

Яєчний жовток містить трохи білка, але також багато жиру, на який не так впливає алкоголь. Протягом 1-3 годин, в основному залежно від концентрації алкоголю, яєчний білок стає білим, а яєчний жовток твердим.

Приготування у такий спосіб також вбиває неприємні хвороботворні мікроорганізми, які можуть викликати харчове отруєння. Спирт, як і тепло, є чудовим дезінфікуючим засобом.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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