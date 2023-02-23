Как выбрать качественное и вкусное сало: советы для гурманов

В магазинах и рынках можно найти множество видов сала разных форм и оттенков. Чтобы определить качество сала, следует знать о нескольких простых особенностях, которые помогут отличить вкусный деликатес от плохого продукта.

Самым вкусным куском считается спинное сало. Сало из боковой части туши также считается высоким сортом, ведь две части имеют нежный и мягкий вкус и тонкую кожицу. Более жестким считается сало из щековины, шеи и головы. Такие куски отличаются более толстой шкурой.

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Также на рынках можно найти особый продукт, называемый "генеральским салом". Оно имеет характерную особенность, отличающую его от обычного сала. Оно представляет собой свиной жир, который перемежается белым слоем подкожного покрова животного, а также розовой мясной прослойкой. На вид это сало напоминает генеральские лампасы, потому и получило такое название.

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Сало с тонкими прожилками мяса из брюшной части отличается тонкой нежной кожурой. Но оно опасно для употребления. Поэтому следует знать об этих особенностях:

в мясной прожилке могут скрываться вредные бактерии и паразиты;

в засаленном сале вредные бактерии не выживают;

"чистое" соленое сало можно употреблять в пищу;

сало с мясной прослойкой лучше подвергнуть термической обработке.

Чтобы проверить качество сала, проткните его тыльной стороной обычной спички. Если спичка войдет внутрь сала легко – это свидетельствует о его хорошем качестве. Если сало протыкается спичкой с усилиями, то лучше не покупать такой продукт.

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