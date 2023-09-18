Как выбрать качественную колбасу без химии: простые советы
Колбаса – популярный продукт на украинских столах, и правильный выбор этого продукта важен для обеспечения качества и вкуса вашего блюда.
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Выбирайте колбасу внимательно, следуя этим советам, чтобы наслаждаться качеством и вкусом этого популярного продукта. "УНИАН" предлагает несколько советов по выбору качественной колбасы.
- Уделите внимание цене. Не ищите самый дешевый вариант. Качественная колбаса не может быть дешевле мяса, поскольку она состоит преимущественно из мяса.
- Проверьте маркировку. "Сделано по ГОСТу" на лицевой стороне упаковки может быть маркетинговым ходом. Проверьте стандарты производства на оборотной стороне упаковки.
- Анализируйте состав. Состав колбасы должен быть ограничен мясом, салом, специями и нитритом натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте и указано в качестве сортового мяса.
- Избегайте комплексных пищевых добавок. Качественная колбаса не должна содержать карагенан, камеди, крахмал или сою. Присутствие этих компонентов может свидетельствовать об экономии производителя.
- Выберите продукт с четким указателем вида мяса. Избегайте колбасы, в составе которой указан "животный белок" без уточнения вида мяса.
- Избегаем мяса механического обвала. Этот вид мяса получают путем перемола каркаса вместе с костями, кожей и соединительными тканями, и он может свидетельствовать о низком качестве.
- Избегайте глутамата натрия (Е621). Эта добавка может свидетельствовать о сомнительном составе продукта.
- Проверка цвета. Натуральная колбаса серого цвета. Осторожность стоит колбасам с яркими цветами, а сыроватые и сырокопченые колбасы должны иметь насыщенный темный цвет.
- Внимание к оболочке. Оболочка колбасы должна быть ровной и плотно прилегать к продукту, за исключением копченой колбасы, которая может иметь морщинистую оболочку.
- Не забывайте о качестве текста на упаковке. Неразборчивый или мелкий текст может являться признаком низкого качества продукта.
- Проверка вареной колбасы с помощью йода. Капните немного йода на колбасу. Если пятно становится синим, это может свидетельствовать о большом количестве крахмала. На качественной колбасе иод останется коричневым.
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