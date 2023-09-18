Как выбрать качественную колбасу без химии: простые советы

Колбаса – популярный продукт на украинских столах, и правильный выбор этого продукта важен для обеспечения качества и вкуса вашего блюда.

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Выбирайте колбасу внимательно, следуя этим советам, чтобы наслаждаться качеством и вкусом этого популярного продукта. "УНИАН" предлагает несколько советов по выбору качественной колбасы.

Уделите внимание цене. Не ищите самый дешевый вариант. Качественная колбаса не может быть дешевле мяса, поскольку она состоит преимущественно из мяса. Проверьте маркировку. "Сделано по ГОСТу" на лицевой стороне упаковки может быть маркетинговым ходом. Проверьте стандарты производства на оборотной стороне упаковки. Анализируйте состав. Состав колбасы должен быть ограничен мясом, салом, специями и нитритом натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте и указано в качестве сортового мяса. Избегайте комплексных пищевых добавок. Качественная колбаса не должна содержать карагенан, камеди, крахмал или сою. Присутствие этих компонентов может свидетельствовать об экономии производителя. Выберите продукт с четким указателем вида мяса. Избегайте колбасы, в составе которой указан "животный белок" без уточнения вида мяса. Избегаем мяса механического обвала. Этот вид мяса получают путем перемола каркаса вместе с костями, кожей и соединительными тканями, и он может свидетельствовать о низком качестве. Избегайте глутамата натрия (Е621). Эта добавка может свидетельствовать о сомнительном составе продукта. Проверка цвета. Натуральная колбаса серого цвета. Осторожность стоит колбасам с яркими цветами, а сыроватые и сырокопченые колбасы должны иметь насыщенный темный цвет. Внимание к оболочке. Оболочка колбасы должна быть ровной и плотно прилегать к продукту, за исключением копченой колбасы, которая может иметь морщинистую оболочку. Не забывайте о качестве текста на упаковке. Неразборчивый или мелкий текст может являться признаком низкого качества продукта. Проверка вареной колбасы с помощью йода. Капните немного йода на колбасу. Если пятно становится синим, это может свидетельствовать о большом количестве крахмала. На качественной колбасе иод останется коричневым.

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