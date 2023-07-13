Как правильно выбрать спелый ананас: действенные лайфхаки

UAportal подготовил полезную инструкцию о том, как правильно выбрать спелый ананас как на рынке, так и в магазине. Следуя этим советам, можно каждый раз приносить домой вкусный, сладкий и сочный ананас.

Изучите цвет и текстуру

Выбирая ананас, обратите внимание на его цвет и текстуру. Ищите ананас с ярким золотистым цветом на кожуре. Избегайте ананасов преимущественно зеленого цвета, поскольку они могут быть не полностью спелыми.

Кроме того, слегка сожмите ананас, чтобы оценить его жесткость. Спелый ананас должен слегка подвергаться при сжатии, что свидетельствует о том, что он мягкий и сочный внутри.

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Проверьте запах

Аромат ананаса может являться хорошим показателем его спелости. Понюхайте основание ананаса, где он когда-то был прикреплен к растению.

Спелый ананас должен обладать сладким тропическим ароматом. Если вы чувствуете кислый или ферментированный запах, это может свидетельствовать о том, что ананас перезрел или начинает портиться.

Осмотрите листья

Осмотрите листья ананаса на предмет свежести. Листья должны быть зелеными, здоровыми и невредимыми. Избегайте ананасов с увядшими или коричневыми листьями, поскольку это может свидетельствовать о том, что фрукт более старый или менее свежий.

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