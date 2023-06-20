Как выбрать идеальный авокадо: на что следует обратить внимание при покупке

Авокадо стали обязательным ингредиентом для многих, но выбор идеального авокадо требует определенных знаний и умений. UAportal подготовил подробное руководство о том, как правильно выбрать авокадо.

Оценка спелости

Спелость авокадо имеет решающее значение, поэтому знать, как определить, спелый ли он, крайне важно. Слегка надавите на плод; он должен слегка податься при прикосновении. Избегайте авокадо, которые на ощупь твердые и каменные, так как они, очевидно, недозрелые и не имеют вкуса.

Читайте также: Что делать, чтобы зеленый авокадо из магазина быстрее созрел: простой лайфхак

Внешний вид имеет значение

У хорошего авокадо цвет кожицы должен быть равномерным, без плесени и черных пятен. Если перед вами стоит выбор между темным или зеленым авокадо, выбирайте более темный, так как он указывает на спелость. Кроме того, обратите внимание на плодоножку. Желтоватая или светло-коричневая плодоножка свидетельствует о спелости авокадо, а зеленая – о недозрелости плода.

Признаки плохого авокадо

Чтобы избежать разочарования, обратите внимание на эти признаки плохого авокадо:

плесневелая плодоножка;

слишком мягкая мякоть при нажатии (указывает на перезрелость);

порезы или вмятины на плоде;

темные пятна на различных участках.

Зная эти признаки, вы сможете уверенно выбирать лучшие авокадо в магазине.

Внутренняя текстура

В дополнение к внешнему виду, внутренняя часть авокадо показывает его спелость. Спелый авокадо имеет градацию цвета: самый светлый оттенок вокруг косточки и темнеет к кожуре. Остерегайтесь черных или темно-коричневых вкраплений внутри авокадо, так как они указывают на перезрелость.

Читайте также: Как правильно ставить тарелку в микроволновку, чтобы еда нагрелась равномерно

Авокадо для сэндвичей

Бутерброды с авокадо, например, с яйцами-пашот или лососем, невероятно популярны. Чтобы выбрать авокадо для бутербродов, обратите внимание на более мягкую текстуру. Слегка надавите на плод, и если он немного подастся, но не станет кашеобразным, значит, он идеально подходит для намазывания на тост. Избегайте авокадо с кашицеобразной кожицей, так как она может негативно повлиять на вкус ваших бутербродов.

Выбор авокадо сорта Хасс

Авокадо Хасс выделяются своей фиолетовой или почти черной кожурой. Они более мягкие и нежные, с пикантным ореховым вкусом. При выборе авокадо Хасса слегка надавите на плод в районе плодоножки. Если вы заметите капельки масла, это признак спелости. Другой прием – слегка потереть авокадо и почувствовать ямку внутри плода.

Напомним, мы уже писали, как быстро и легко отмыть микроволновку с помощью лимонного сока.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!