Как выбрать манго, помело и ананас, чтобы не потратить деньги впустую

Экзотические фрукты не только очень вкусны, но и достаточно дороги, поэтому стоит знать, как их правильно выбирать при покупке, чтобы вкус вас не разочаровал.

Ананас

Есть два способа выбора ананаса: по ботве и по кожуре.

Выбор ананаса по ботве:

Густота и легкое отделение верхних листьев ананаса свидетельствуют о спелости. Желтая верхушка указывает на перезрелость фрукта.

Выбор ананаса по кожуре:

На ощупь спелый ананас более мягкий, чем незрелый. Но он не должен быть слишком мягким, ведь это свидетельствует о перезрелости фруктов. Корка в темных пятнах тоже свидетельствует об испорченности фрукта.

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манго

Как выбрать манго

Мягкость является основным признаком спелости плода. Аккуратно нажмите на шкурку: если на ней появится вмятина – фрукт спелый.

Помело

Как выбрать помело

Помело, которое хранится в холоде или в холодильнике, не берите – нарушены условия хранения фрукта, который нельзя выставлять на холод. О его спелости расскажет вес – спелый помело весит около килограмма.

Напомним, мы уже писали, как выбрать авокадо.

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