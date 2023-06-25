Как выбрать манго, помело и ананас, чтобы не потратить деньги впустую
Экзотические фрукты не только очень вкусны, но и достаточно дороги, поэтому стоит знать, как их правильно выбирать при покупке, чтобы вкус вас не разочаровал.
Ананас
Есть два способа выбора ананаса: по ботве и по кожуре.
Выбор ананаса по ботве:
Густота и легкое отделение верхних листьев ананаса свидетельствуют о спелости. Желтая верхушка указывает на перезрелость фрукта.
Выбор ананаса по кожуре:
На ощупь спелый ананас более мягкий, чем незрелый. Но он не должен быть слишком мягким, ведь это свидетельствует о перезрелости фруктов. Корка в темных пятнах тоже свидетельствует об испорченности фрукта.
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манго
Как выбрать манго
Мягкость является основным признаком спелости плода. Аккуратно нажмите на шкурку: если на ней появится вмятина – фрукт спелый.
Помело
Как выбрать помело
Помело, которое хранится в холоде или в холодильнике, не берите – нарушены условия хранения фрукта, который нельзя выставлять на холод. О его спелости расскажет вес – спелый помело весит около килограмма.
Напомним, мы уже писали, как выбрать авокадо.
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