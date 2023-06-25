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Як вибрати манго, помело та ананас, щоб не витратити гроші впусту

Ціхоцька Марія

Як вибрати манго, помело та ананас, щоб не витратити гроші впусту

Екзотичні фрукти не лише дуже смачні, але й доволі дорогі, тому варто знати, як їх правильно обирати при покупці, щоб смак вас не розчарував.

Ананас

Є два способи вибору ананаса: по бадиллю і по шкірці.

Вибір ананаса по бадиллю:

Густота та легке відокремлення верхніх листків ананаса свідчать про стиглість. Жовта верхівка вказує на перезрілість фрукта.

Вибір ананаса по шкірці:

На дотик стиглий ананас м'якший, ніж незрілий. Але він не має бути занадто м’яким, адже це свідчить про перезрілість фрукта. Кірка в темних плямах теж свідчить про зіпсованість фрукта.

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Манго

Як вибрати манго

М’якість є головною ознакою стиглості плода. Акуратно натисніть на шкірку: якщо на ній з’явиться вм’ятина – фрукт стиглий.

Помело

Як вибрати помело

Помело, який зберігається в холоді чи у холодильнику не беріть – порушені умови зберігання фрукта, який не можна виставляти на холод. Про його стиглість розповість вага - стиглий помело важить близько кілограма.

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