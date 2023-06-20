Як вибрати ідеальний авокадо: на що слід звернути увагу при покупці

Авокадо стали обов'язковим інгредієнтом для багатьох, але вибір ідеального авокадо потребує певних знань та вмінь. UAportal підготував докладний посібник про те, як правильно вибрати авокадо.

Оцінка стиглості

Стиглість авокадо має вирішальне значення, тому знати, як визначити, чи він стиглий, вкрай важливо. Злегка натисніть на плід; він повинен трохи податися при дотику. Уникайте авокадо, які на дотик тверді та кам'яні, оскільки вони, очевидно, недозрілі та не мають смаку.

Читайте також: Що робити, щоб зелений авокадо з магазину швидше дозрів: простий лайфхак

Зовнішній вигляд має значення

У хорошого авокадо колір шкірки має бути рівномірним, без плісняви та чорних плям. Якщо перед вами стоїть вибір між темним або зеленим авокадо, вибирайте темніший, оскільки він вказує на стиглість. Крім того, зверніть увагу на плодоніжку. Жовта або світло-коричнева плодоніжка свідчить про стиглість авокадо, а зелена – про недозрілість плода.

Ознаки поганого авокадо

Щоб уникнути розчарування, зверніть увагу на ці ознаки поганого авокадо:

пліснява плодоніжка;

занадто м'яка м'якуш при натисканні (вказує на перезрілість);

порізи або вм'ятини на плоді;

темні плями на різних ділянках.

Знаючи ці ознаки, ви зможете впевнено вибирати найкращі авокадо у магазині.

Внутрішня текстура

Крім зовнішнього вигляду, внутрішня частина авокадо показує його стиглість. Стиглий авокадо має градацію кольору: найсвітліший відтінок навколо кісточки і темніє до шкірки. Стережіться чорних або темно-коричневих вкраплень усередині авокадо, оскільки вони вказують на перезрілість.

Читайте також: Як правильно ставити тарілку в мікрохвильову піч, щоб їжа нагрілася рівномірно

Авокадо для сендвічів

Бутерброди з авокадо, наприклад, з яйцями-пашотами або лососем, неймовірно популярні. Щоб вибрати авокадо для бутербродів, зверніть увагу на м'якшу текстуру. Злегка натисніть на плід, і якщо він трохи подасться, але не стане кашоподібним, значить він ідеально підходить для намазування на тост. Уникайте авокадо з кашкоподібною шкіркою, оскільки вона може негативно вплинути на смак ваших бутербродів.

Вибір авокадо сорту Хасс

Авокадо Хасс виділяються своєю фіолетовою або майже чорною шкіркою. Вони м'якіші і ніжніші, з пікантним горіховим смаком. При виборі авокадо Хасса злегка натисніть на плід у районі плодоніжки. Якщо ви помітите краплинки олії, це ознака стиглості. Інший прийом – трохи потерти авокадо і відчути ямку всередині плода.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко і легко відмити мікрохвильову піч за допомогою лимонного соку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !