Как выглядит Дворец Украина и гостиница в центре Киева после российских ракетных обстрелов Киева 31 декабря (фото, видео)

В сети появились фото и видео последствий ракетных обстрелов столицы Украины 31 декабря, на которых видна разрушенная гостиница "Алфавито", которая находится рядом с Национальным дворцом искусств "Украина" в Печерском районе, а также стадион "Темп" в Святошинском районе и место попадания ракеты в Протасов Яр.

Подходящие материалы публикуют официальные представители власти. В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, 6 из них медики оказали помощь на месте.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Различные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

Видео дня

Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в районе Киева было уничтожено 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

в Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.

в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.

в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек.

Есть разрушения в Днепровском районе.

Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений.

Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты. О возобновлении движения красной линией сообщат дополнительно.

"В этот раз массированный ракетный удар россии намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин "встречает" Новый год убийствами людей", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, 31 декабря, в канун Нового года, россия запустила десятки ракет по территории Украины.

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