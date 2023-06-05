Как вылечить цветы и сделать их еще красивее: неожиданный лайфхак с пивом

Существует множество интересных приемов по уходу за комнатными растениями, которые помогают устранить их проблемы и сделать их еще более привлекательными. Одним из неожиданных решений может быть использование пива. Этот напиток, оказывается, может положительно повлиять на растения.

Читайте также: Ученые показали уникальное растение, которое становится мясоидным "под настроение" (фото)

Немногие знают, что растения можно поливать не только водой, но и пивом. Оказывается, пиво содержит бактерии, которые могут стать отличным защитником для комнатных растений и укрепить их корневую систему. Кроме того, пиво может насытить почву важными элементами, такими как азот, калий, магний и марганец.

Видео дня

Однако следует отметить, что не все растения подходят для полива пивом, поскольку в некоторых случаях это может оказать негативное влияние и даже привести к гибели растения. Эксперты рекомендуют использовать пиво для полива комнатных роз, денежного дерева, фикуса, драцены и замиокулькаса.

Еще один полезный способ использования пива – протирание листьев растений для предотвращения накопления пыли в их порах. Для этого можно приготовить раствор, разбавленный пивом и водой в равных пропорциях. Важно иметь в виду, что перед использованием пива его следует некоторое время оставить, чтобы выходили газы.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!