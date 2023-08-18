Как заготовить вкусную заправку из моркови для супов и соусов на зиму: простой рецепт

Летом на украинских участках выросло время собирать ароматные и сочные оранжевые морковки. Добавьте своему столу вкус домашнего выращенного овоща, по вкусу и аромату превосходящего магазинную альтернативу. В августе – самое подходящее время для создания заготовок, чтобы наслаждаться витаминами и богатым вкусом моркови в течение всего года.

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Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт консервированной маринованной моркови на зиму. Этот овощ можно успешно использовать для приготовления супов, салатов и других блюд, пишет УНИАН. Храните его в банках объемом 500 мл, а после вскрытия – в холодильнике.

Рецепт неострой маринованной моркови на зиму

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг;

Уксус – 1 столовая ложка;

Соль – 1 столовая ложка.

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Подготовка:

Морковь хорошо промойте, очистите и натрите на терке или корейке.

Помешайте тертую морковь с солью.

Банки для консервации можно сначала прокипятить или хорошо промыть горячей водой с добавлением соды.

Крышки банок раздельно прокипятите в течение 10 минут.

Вложите тертую морковь в подготовленные банки, а затем добавьте уксус.

Расставьте банки с морковью в кастрюлю с мягкой тканью на дне, осторожно закрыв их крышками. Важно, чтобы банки не прикасались друг к другу.

Долейте воду в кастрюлю до уровня, равного плечикам банок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения.

Стерилизуйте банки с морковью в течение 40 минут после закипания воды.

После стерилизации закройте банки крышками, переверните дном вверх и утеплите теплым одеялом.

Дайте маринованной моркови остудиться, а затем перенесите ее в темное прохладное место.

Благодаря этому простому рецепту вы сможете наслаждаться вкусом летнего урожая моркови зимой. Такая маринованная морковь станет отличным дополнением к разным блюдам и обеспечит вас витаминами и пользой круглый год.

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