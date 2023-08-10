Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры без стерилизации: простой рецепт

Заварка собственных сладких маринованных помидоров на зиму без важной для многих стерилизации может стать быстрым и приятным опытом.

Этот рецепт, которым поделились ТСН, позволяет сохранить вкус и пользу помидоров с интересным сладким маринадом, а также освободить вас от времени на стерилизацию.

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Рецепт для 3-литровой банки

Ингредиенты:

2 кг свежих помидоров,

листья вишни или смородины,

пучок петрушки,

3 гвоздики,

15 горошин черного перца,

3 лавровых листочка,

2 лука,

375 г сахара,

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1 столовая ложка соли,

100 мл уксуса.

Приготовление:

Начните с тщательной мытья помидоров. Разложите листья и специи на дно предварительно простерилизованной банки, после чего заполните ее помидорами. Полный банк кипятком и оставьте на 15 минут, чтобы помидоры остыли. Пока вода охладится, перелейте ее в кастрюлю и добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и добавьте уксус. Когда маринад закипит, залейте помидоры в банке. Герметически закройте банку крышкой и обмотайте ее, чтобы постепенно охладиться.

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