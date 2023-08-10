Як закрити на зиму солодкі мариновані помідори без стерилізації: простий рецепт

Заварювання власних солодких маринованих помідорів на зиму без важливої для багатьох стерилізації може стати швидким та приємним досвідом.

Цей рецепт, яким поділились ТСН, дозволяє зберегти смак та користь помідорів з цікавим солодким маринадом, а також вивільнити вас від витрати часу на стерилізацію.

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Рецепт для 3-літрової банки

Інгредієнти:

2 кг свіжих помідорів,

листя вишні або смородини,

пучок петрушки,

3 гвоздики,

15 горошин чорного перцю,

3 лаврових листочки,

2 цибулі,

375 г цукру,

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1 столова ложка солі,

100 мл оцту.

Приготування:

Почніть з ретельного миття помідорів. Розкладіть листя та спеції на дно попередньо простерилізованої банки, після чого заповніть її помідорами. Повний банку окропом та залиште на 15 хвилин, щоб помідори охололи. Поки вода охолоне, перелийте її до каструлі та додайте сіль та цукор. Доведіть до кипіння та додайте оцет. Коли маринад закипить, залийте ним помідори в банці. Герметично закрийте банку кришкою та обмотайте її, щоб дозволити поступово охолодитися.

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