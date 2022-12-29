Как заряжать и пользоваться павербанком, чтобы увеличить его мощность и уберечь от неисправностей
Если неправильно обращаться с повербанков, может быстро выйти из строя, поэтому стоит знать, как правильно заряжать повербанк и что поможет увеличить мощность портативного зарядного устройства.
Портативные зарядные устройства в последнее время стали незаменимыми для украинцев, ведь позволяют зарядить мобильный телефон в условиях частых отключений света, где Украине приходится жить из-за российских обстрелов.
Есть способ сделать работу повербанк более эффективной. Чтобы увеличить его мощность, специалисты советуют провести 3 полных цикла зарядки. Для этого нужно полностью разрядить устройство и зарядить до 100%, и так 3 раза, чтобы батарея вспомнила свой объем. Это поможет устройству использовать аккумулятор на полную.
Вот главные советы по пользованию портативными зарядными устройствами:
- Не оставляйте повербанк под прямыми солнечными лучами и у горячих предметов, а также не держите его в холоде. Перепады температуры повредят аккумулятору.
- Для безопасной зарядки требуется свободная циркуляция воздуха, поэтому его нельзя заряжать в кармане или сумке.
- Когда повербанк полностью зарядился, его следует отключать от сети.
Вот еще несколько советов, которые увеличат продолжительность жизни повербанк:
- Зарядите новый повербанк на максимум после покупки.
- Иногда калибруйте повербанк циклами полной разрядки и зарядки. Такие процедуры нужно делать не чаще нескольких раз в месяц.
- Не заряжайте устройство наполовину, это может привести к повреждению аккумулятора.
- Не разряжайте повербанк полностью. При регулярном использовании лучше избегать полной разрядки устройства до 0%, ведь это будет плохо влиять на срок использования прибора.
- Не храните полностью заряженный повербанк, если не собираетесь пользоваться им долгое время. Это повредит аккумулятору так же, как и полная разрядка.
- Выбирайте правильный адаптер. Лучше – оригинальный адаптер от производителя, или же подбирать точно соответствующий повербанк по характеристикам.
- Не оставляйте заряженный повербанк в розетке, так что устройство прослужит вам меньше.
- При зарядке повербанк от розетки не подключайте к нему телефон.
Раньше мы писали о том, как выбрать качественный повербанк, который не повредит аккумуляторам ваших устройств.
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