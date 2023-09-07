Как защитить комнатные растения от зубов домашних питомцев: простые советы

Если у вас есть как живые растения, так и домашние питомцы, вы, несомненно, знаете, что это сочетание может быть достаточно вызванным. Известно, что многие четырехлапые очень интересуются растениями и могут нанести им вред.

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Они грызут листья, играют с горшками, ломают ветки и даже улегаются на них спать. Однако существуют способы, которые помогут вам оградить ваши зеленые сокровища от вашего пушистого друга. Об этом пишет greenpost.

Воспитывайте своего любимца. Настоящий ключ к успешному сосуществованию это воспитание и контроль. Домашние животные проходят разные этапы развития, и им нужно научиться правилам поведения на дому. Реагируйте на их действия и реагируйте на негативное обращение во избежание хаоса дома. Определите излюбленные места для игры. С детства следует учить вашего любимца, где он может играть, а где лучше не прикасаться к растениям. Научите его, что растения это "запретная зона". Личные растения для животных. Если вы заметили, что ваше животное интересуется определенным растением, вы можете решить эту проблему, купив специальное растение для вашего любимца. Например, котам нравится мята, которая безопасна для них и может отвести их внимание от других растений. Гуляя на открытом воздухе. Важно гулять с вашим животным на улице, где он может иметь доступ к свежей траве. Они сами знают, какую траву можно есть, и часто выбирают ее. Переносите растения. Если возможно, поместите растения в другую комнату, где нет доступа для вашего любимца. Высотные полки или подвесные горшки также могут оградить растения от пушистых лапок. Используйте декоративные камни или дренаж. Если ваше животное имеет привычку закапывать вазоны, вы можете использовать декоративные камни или дренажный слой, чтобы скрыть землю и предотвратить копывание. Используйте пульверизатор, пылесос и клейкую ленту. Некоторые животные не нравятся резким запахам или действиям. Пульверизатор с водой, рабочий пылесос или даже клеящая лента могут отпугнуть их от растений. Используйте острые запахи. Собаки и кошки не любят острые или неприятные запахи. Вы можете использовать ароматерапийные средства или специальные спреи, которые они не переносят.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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