Як захистити кімнатні рослини від зубів домашніх улюбленців: прості поради

Якщо у вас є як живі рослини, так і домашні улюбленці, ви, безперечно, знаєте, що це поєднання може бути досить викликаним. Відомо, що багато чотирилапі дуже цікавляться рослинами і можуть нанести їм шкоду.

Читайте також: Що станеться, якщо у вас вдома виросте хлорофітум

Вони гризуть листя, граються з горщиками, ламають гілки і навіть влягаються на них спати. Однак існують способи, які допоможуть вам захистити ваші зелені скарби від вашого пухнастого друга. Про це пише greenpost.

Виховуйте свого улюбленця. Справжній ключ до успішного співіснування це виховання і контроль. Домашні тварини проходять різні етапи розвитку, і їм потрібно навчитися правилам поведінки вдома. Реагуйте на їхні дії та реагуйте на негативне поводження, щоб уникнути хаосу вдома. Визначте улюблені місця для гри. З малечку слід вчити вашого улюбленця, де він може гратися, а де краще не доторкатися до рослин. Навчіть його, що рослини це "заборонена зона". Особисті рослини для тварин. Якщо ви помітили, що ваша тварина цікавиться певною рослиною, ви можете вирішити цю проблему, купивши спеціальну рослину для вашого улюбленця. Наприклад, котам подобається м'ята, яка є безпечною для них і може відвести їхню увагу від інших рослин. Гуляння на свіжому повітрі. Важливо гуляти з вашою твариною на вулиці, де вона може мати доступ до свіжої трави. Вони самі знають, яку траву можна їсти, і часто обирають її. Переносьте рослини. Якщо можливо, помістіть рослини в іншу кімнату, в якій немає доступу для вашого улюбленця. Висотні полиці або підвісні горщики також можуть захистити рослини від пухнастих лапок. Використовуйте декоративне каміння або дренаж. Якщо ваша тварина має звичку закапувати вазони, ви можете використовувати декоративне каміння або дренажний шар, щоб приховати землю і запобігти копирсанню. Використовуйте пульверизатор, пилосос та клейку стрічку. Деякі тварини не подобаються різкі запахи або дії. Пульверизатор з водою, робочий пилосос або навіть клейка стрічка можуть відлякати їх від рослин. Використовуйте гострі запахи. Собаки та коти не люблять гострі або неприємні запахи. Ви можете використовувати ароматерапійні засоби або спеціальні спреї, які вони не переносять.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!