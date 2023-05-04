Как защитить огурцы от паутинного клеща: секреты дачников

С наступлением тепла многие украинцы начинают высаживать рассаду в открытый грунт. Впрочем, кроме благоприятных условий и подкормки растений важно также помнить о защите от вредителей.

Паутинный клещ на огурцах – один из самых опасных вредителей, который может полностью разрушить урожай. Опытные дачники имеют свои советы по поводу того, как защитить культуру от этих насекомых.

Паутинный клещ на огурцах высасывает сок из растения и заплетает листья тонкой паутинкой. Если на листьях огурцов появились светлые пятна и мелкие пятнышки, то, вероятно, растение поражено вредителем.

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Во избежание заражения следует чаще опрыскивать огурцы водой. Паутинный клещ плохо переносит повышенную влажность.

Также можно использовать для опрыскивания чесночную воду. Для этого нужно залить около 300 г стрелок, стеблей и зубцов чеснока 10 л чистой воды и настоять в течение суток. Полученным раствором следует тщательно смочить нижнюю сторону пораженных листьев.

Еще одним методом является использование настоя из листьев одуванчиков. Нужно залить 500 г листьев кипятком, а когда настой остынет – развести на 10 литров чистой воды.

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