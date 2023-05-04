Як захистити огірки від павутинного кліща: секрети дачників

З настанням тепла чимало українців починають висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Втім, окрім сприятливих умов та підживлення рослин важливо також пам'ятати про захист від шкідників.

Павутинний кліщ на огірках – один з найбільш небезпечних шкідників, який може повністю зруйнувати врожай. Досвідчені дачники мають свої поради щодо того, як захистити культуру від цих комах.

Павутинний кліщ на огірках висмоктує сік із рослини та заплітає листя тонкою павутинкою. Якщо на листі огірків з'явилися світлі плями та дрібні цятки, то ймовірно рослина уражена шкідником.

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Для уникнення зараження варто частіше обприскувати огірки водою. Павутинний кліщ погано переносить підвищену вологість.

Також можна використовувати для обприскування часникову воду. Для цього потрібно залити близько 300 г стрілок, стебел та зубців часнику 10 літрами чистої води та настояти упродовж доби. Отриманим розчином варто ретельно змочити нижню сторону ураженого листя.

Ще одним методом є використання настою з листя кульбабок. Потрібно залити окропом 500 г листя, а коли настій охолоне – розвести на 10 літрів чистої води.

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