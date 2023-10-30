Как защитить сыр от плесени: назван самый действенный трюк

Правильное хранение сыра может предотвратить образование непривлекательной плесени. Существует простой способ избежать этого.

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Часто мы покупаем сыр в больших количествах, считая, что достаточно хранить его в холодильнике, чтобы он оставался свежим. Это неправильно, потому что это не будет предотвращать появление плесени. Как пишет Sante Plus, положить его в морозилку тоже не самый лучший вариант: он потеряет большую часть своих полезных свойств.

Да, есть альтернатива, позволяющая предотвратить слишком быстрое высыхание и плесень сыра. Неожиданный и оригинальный совет, о котором мы вместе расскажем.

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Хитрый трюк со сливочным маслом

У вас под рукой есть решение, которое может предотвратить образование плесени на сыре. Вы никогда об этом не задумывались, но сливочное масло может помочь вам эффективно сберечь сыр.

Просто смажьте кусочки полутвердого сыра сливочным маслом, чтобы они оставались свежими. Каждый раз, когда будете отрезать кусок, намажьте отрезанную часть сливочным маслом, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник. Таким образом, на нем не будет образовываться плесень и грибок. Не говоря уже о том, что куски сыра не будут сухими и вы избавитесь от этих твердых краев, которые неприятно есть.

И сливочное масло, и сыр имеют общий знаменатель – молоко. Это не изменит вкус сыра, но защитит его от контакта с воздухом, который может привести к его высыханию.

Срок годности сыра

Невозможно хранить весь творог одинаково. Со свежим, прессованным, с плесенью или мягкими сырами, на козьем молоке, топленом, нежирном, рафинированном или нет требующих различных условий хранения и продолжительности.

Мягкие или нежирные сыры имеют кратчайшие сроки хранения. Эти виды сыров не следует хранить в холоде более 15-20 дней. В этом случае их следует съесть как можно быстрее и ни в коем случае не хранить больше месяца.

Козьй сыр, например, весом один килограмм, можно хранить от 1 до 2 месяцев, а если они большего размера, то и чуть дольше. Прессованные овечьи сыры хранятся дольше всего (месяцами на 1 кг), и чем твердее, тем жирнее молоко и, следовательно, обязательно вкуснее.

Мягкие сыры, такие как бри и камамбер, в молодом возрасте можно хранить несколько недель. Но если они уже созрели, они не сохранятся слишком долго и примерно через десять дней могут выглядеть неприятно.

В целом сыр любит прохладную и влажную атмосферу. Его можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 4°C в зависимости от типа. Будьте осторожны и держите его подальше от продуктов с сильным запахом, которые могут его пропитать.

Советы по упаковке сыра

Секрет хорошей безопасности состоит в упаковке. Проще всего использовать оригинальную упаковку цельных сыров или пищевую пленку. Но надо быть осторожным и не давить на сыр слишком сильно, чтобы он не перегрелся и не заплеснел. Если хотите, вы также можете использовать фольгу для упаковки сыров.

Другой вариант – хранить сыры в герметичных контейнерах, но если вы их используете, будьте осторожны с мягкими сырами, которые могут быстро выдавать неприятный запах.

Чтобы избежать высыхания, всегда следите, чтобы упаковка хорошо прилегала к сыру. После того, как он будет правильно завернут, поместите его в герметичный контейнер, чтобы защитить его от давления и запахов других продуктов, хранящихся в холодильнике.

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