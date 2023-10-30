Як захистити сир від плісняви: названо найдієвіший трюк

Правильне зберігання сиру може запобігти утворенню непривабливої цвілі. Існує простий спосіб уникнути цього.

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Часто ми купуємо сир у великих кількостях, вважаючи, що достатньо зберігати його в холодильнику, щоб він залишався свіжим. Це неправильно, тому що це не запобігатиме появі плісняви. Як пише Sante Plus, покласти його в морозилку теж не найкращий варіант: він втратить більшу частину своїх корисних властивостей.

Так, є альтернатива, що дозволяє запобігти занадто швидкому висиханню та пліснявінню сиру. Несподівана та оригінальна порада, про яку ми разом розповімо.

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Хитрий трюк з вершковим маслом

У вас під рукою є рішення, що може запобігти утворенню цвілі на сирі. Ви ніколи про це не замислювалися, але вершкове масло може допомогти вам ефективно зберегти сир.

Просто змастіть шматочки напівтвердого сиру вершковим маслом, щоб вони залишалися свіжими. Щоразу, коли відрізатимете шматок, намажте відрізану частину вершковим маслом, загорніть у харчову плівку і покладіть в холодильник. Таким чином, на ньому не буде утворюватися пліснява та грибок. Не кажучи вже про те, що шматки сиру не будуть сухими і ви позбудетеся цих твердих країв, які неприємно їсти.

І вершкове масло, і сир мають спільний знаменник – молоко. Це не змінить смак сиру, але захистить його від контакту з повітрям, яке може призвести до його висихання.

Термін придатності сиру

Неможливо зберігати весь сир однаково. Зі свіжим, пресованим, з пліснявою або м'які сири, на козячому молоці, топленому, нежирному, рафінованому чи ні потребують різних умов зберігання та тривалості.

М'які або нежирні сири мають найкоротший термін зберігання. Ці види сирів не слід зберігати у холоді понад 15-20 днів. У цьому випадку їх слід з'їсти якнайшвидше і в жодному разі не зберігати понад місяць.

Козячий сир, наприклад, вагою один кілограм, можна зберігати від 1 до 2 місяців, а якщо вони більшого розміру, то й трохи довше. Пресовані овечі сири зберігаються найдовше (місяцями на 1 кг), і чим твердіше, тим жирніше молоко і, отже, обов'язково смачніше.

М'які сири, такі як брі та камамбер, у молодому віці можна зберігати кілька тижнів. Але якщо вони вже дозріли, вони не збережуться надто довго і приблизно через десять днів можуть мати неприємний вигляд.

Загалом сир любить прохолодну та вологу атмосферу. Його можна зберігати у холодильнику при температурі від 2 до 4°C, залежно від типу. Будьте обережні та тримайте його подалі від продуктів із сильним запахом, які можуть просочити його.

Поради щодо пакування сиру

Секрет хорошої безпеки полягає в упаковці. Найпростіше використовувати оригінальну упаковку цілісних сирів або харчову плівку. Але треба бути обережним і не тиснути на сир занадто сильно, щоб він не перегрівся і не запліснів. Якщо хочете, ви також можете використовувати фольгу для пакування сирів.

Інший варіант – зберігати сири в герметичних контейнерах, але якщо ви їх використовуєте, будьте обережні з м'якими сирами, які можуть швидко видавати неприємний запах.

Щоб уникнути висихання, завжди стежте, щоб упаковка добре прилягала до сиру. Після того, як він буде правильно загорнутий, помістіть його в герметичний контейнер, щоб захистити його від тиску та запахів інших продуктів, що зберігаються у холодильнику.

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