Какая будет самая большая пенсия в 2025 году

По информации 24 канала, ссылающегося на проект Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы, размер пенсионных выплат в 2025 году останется неизменным.

Март 2025 принесет очередную индексацию пенсий, а следующее плановое повышение состоится аж в 2028 году.

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Относительно возможного роста пенсий после индексации, Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований, отмечает, что конкретные показатели повышения станут известны в начале 2025 года. , возможно повышение пенсий на 10-12%, что значительно превышает прошлогодний показатель в 6%.

Эксперт также отмечает существенную неравномерность в распределении пенсионных выплат.

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