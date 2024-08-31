Какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре

Вступивший в силу 18 мая 2024 года Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" №10449, внесение существенных изменений в порядок призыва на военную службу во время мобилизации, в частности в отношении студентов. Давайте рассмотрим подробнее, кто из студентов имеет право на отсрочку, а кто может быть призван. Об этом пишет Униан.

Кто имеет право на отсрочку:

Студенты дневной или дуальной формы обучения: Независимо от того, учатся они в высшем учебном заведении или профессионально-техническом училище, они имеют право на отсрочку.

Независимо от того, учатся они в высшем учебном заведении или профессионально-техническом училище, они имеют право на отсрочку. Это касается как бакалавров , так и магистров.

, так и магистров. Аспиранты и докторанты: независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная). Научные и научно педагогические работники: Работники высших учебных заведений, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

Работники высших учебных заведений, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень. Педагоги ПТУ: При условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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Кто теряет право на отсрочку:

Студенты вечерней или заочной формы обучения.

Соискатели второго и последующих высших образований.

Лица, получающие образование более низкого уровня, чем уже имеющие.

Студенты, отказывающиеся проходить общевоенную подготовку.

Ежегодно студенты должны подавать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) справку из учебного заведения, подтверждающую их обучение. Студенты, которые учатся за границей, также имеют право на отсрочку при предоставлении соответствующих документов. Во время каникул отсрочка сохраняется, если студент переходит с одного курса на другой. Но если студент поступает на более высокий уровень образования через вступительную кампанию, то во время перерыва между семестрами он не считается студентом и может быть призван. Теперь студенты мужского пола после достижения 30 лет не лишаются права на отсрочку, если они получают первое высшее образование. Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может изменить эту норму.

Законодательство Украины о мобилизации студентов постоянно меняется. Чтобы избежать неожиданностей, студенты должны внимательно следить за новостями и своевременно выполнять все необходимые формальности.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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