Какая категория украинцев имеет право на 100% скидку на коммунальные услуги

Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на большие льготы при оплате коммунальных услуг. Особенностью такой поддержки является ее направление на работников бюджетной сферы, которые посвятили годы работе в сельской местности и продолжают проживать там.

Льгота предусматривает полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также компенсацию расходов на приобретение твердого топлива, жидкого бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм. Право на такую поддержку имеют пенсионеры, работавшие в свое время педагогами, медиками, фармацевтами, специалистами защиты растений, работниками музеев, библиотек и учреждений культуры. Об этом пишет 24 tv.ua.

Для получения льготы необходимо соблюсти несколько важных условий. Во-первых, нужно иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей специальности. Во-вторых, на момент выхода на пенсию лицо должно было работать в должности, дающей право на льготу. Существенным критерием также уровень семейного дохода: среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 4 240 гривен.

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Важно понимать, что льгота предоставляется сроком на двенадцать месяцев, но не дольше текущего календарного года. Кроме того, она распространяется исключительно на самого льготника, а не на членов его семьи.

Для оформления льготы пенсионер должен подать заявление на предоставление льгот и документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Дополнительно следует предоставить справку от соответствующего органа, удостоверяющую право на льготу на основании трудовой книжки.

Система льгот направлена на поддержку посвятивших годы службы развития сельской инфраструктуры, образования, медицины и культуры, создавая достойные условия жизни в сельской местности.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

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