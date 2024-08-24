Какая категория военнообязанных имеет право проходить ВЛК без медосмотра

В пятницу, 16 августа, Кабинет Министров Украины обнародовал новый документ о правилах мобилизации. Постановление № 932 направлено на внедрение экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Рассмотрим, как это повлияет на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Об этом пишет NV.ua.

Согласно новому постановлению правительства № 932, военно-врачебная комиссия будет делать вывод о состоянии здоровья человека на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) eHealth.

Кабинет Министров Украины урегулировал порядок прохождения ВЛК для лиц с инвалидностью и имеющих определенные заболевания. Согласно постановлению №932, такие лица смогут пройти комиссию без проведения медицинского осмотра.

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К перечню лиц, освобожденных от прохождения ВЛК, отнесли:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические и онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелые травмы;

нуждаются в трансплантации органа;

нуждаются в паллиативной помощи, но которым не установлена инвалидность.

Новый порядок, указанный в постановлении № 932, предусматривает, что граждане с инвалидностью и перечисленные выше заболевания подают на рассмотрение ВЛК документ, подтверждающий наличие соответствующего состояния (заболевания), выданный по форме первичной учетной документации № 080-3/ о.

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