Яка категорія військовозобов‘язаних має право проходити ВЛК без медогляду

У п’ятницю, 16 серпня, Кабінет Міністрів України оприлюднив новий документ щодо правил мобілізації. Постанова № 932 спрямована на впровадження експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Розглянемо, як це вплине на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це пише NV.ua.

Згідно з новою постановою уряду № 932, військово-лікарська комісія робитиме висновок про стан здоров’я особи на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) eHealth.

Кабінет Міністрів України врегулював порядок проходження ВЛК для осіб з інвалідністю та тих, хто має певні захворювання. Згідно з постановою № 932, такі особи зможуть пройти комісію без проведення медичного огляду.

Читайте також: З’явився новий обов’язковий документ для працівників ТЦК

До переліку осіб, звільнених від проходження ВЛК, віднесли тих, хто має:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні та онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжкі травми;

потребують трансплантації органа;

потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність.

Новий порядок, зазначений у постанові № 932, передбачає, що громадяни з інвалідністю та ті, хто має перераховані вище захворювання, подають на розгляд ВЛК документ, що підтверджує наявність відповідного стану (захворювання), виданий за формою первинної облікової документації № 080-3/о.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!