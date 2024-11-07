Какая категория женщин подлежит мобилизации в Украине и могут ли их призвать принудительно

Согласно обновленному законодательству о мобилизации, определенные категории женщин теперь подлежат военному учету. В частности, это касается специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, для которых постановка на учет обязательна.

Важно подчеркнуть, что на данный момент мобилизация женщин в Украине осуществляется исключительно на добровольной основе. Женщины, имеющие образование, родственное с военно-учетными специальностями и входящие в перечень, утвержденный Министерством обороны, могут по собственному желанию стать на военный учет. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Сам факт пребывания на военном учете не означает автоматической мобилизации – служба остается добровольной. В мирное время военная и служба в резерве для женщин возможна только на контрактной основе.

Базовая военная подготовка не обязательна для женщин, однако они могут пройти ее добровольно при условии соответствия медицинским требованиям и возрастному критерию от 18 до 25 лет.

Законодательством предусмотрено, что женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы по беременности или необходимости ухода за ребенком.

Напомним, мы уже писали, какое наказание грозит работниками ТЦК, избегающими выдачи родственникам. повесток.

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