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Війна в Україні

Яка категорія жінок підлягає мобілізаціі в Україні та чи можуть їх призвати примусово

Ціхоцька Марія

Яка категорія жінок підлягає мобілізаціі в Україні та чи можуть їх призвати примусово
Жінки можуть за власним бажанням стати на військовий облік

Відповідно до оновленого законодавства про мобілізацію, певні категорії жінок тепер підлягають військовому обліку. Зокрема, це стосується фахівчинь з медичною та фармацевтичною освітою, для яких постановка на облік є обов'язковою.

Важливо підкреслити, що на даний момент мобілізація жінок в Україні здійснюється виключно на добровільних засадах. Жінки, які мають освіту, споріднену з військово-обліковими спеціальностями та входять до переліку, затвердженого Міністерством оборони, можуть за власним бажанням стати на військовий облік. Про це пише 24 tv.ua.

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Сам факт перебування на військовому обліку не означає автоматичної мобілізації - служба залишається добровільною. У мирний час військова служба та служба в резерві для жінок можлива тільки на контрактній основі.

Базова військова підготовка не є обов'язковою для жінок, однак вони можуть пройти її добровільно за умови відповідності медичним вимогам та віковому критерію від 18 до 25 років.

Законодавством передбачено, що жінки-військовослужбовці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або необхідністю догляду за дитиною.

Нагадаємо, ми вже писали, яке покарання загрожує працівниками ТЦК, які уникають видачі родичам. повісток.

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Війна в Україні