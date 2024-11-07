Яка категорія жінок підлягає мобілізаціі в Україні та чи можуть їх призвати примусово

Відповідно до оновленого законодавства про мобілізацію, певні категорії жінок тепер підлягають військовому обліку. Зокрема, це стосується фахівчинь з медичною та фармацевтичною освітою, для яких постановка на облік є обов'язковою.

Важливо підкреслити, що на даний момент мобілізація жінок в Україні здійснюється виключно на добровільних засадах. Жінки, які мають освіту, споріднену з військово-обліковими спеціальностями та входять до переліку, затвердженого Міністерством оборони, можуть за власним бажанням стати на військовий облік. Про це пише 24 tv.ua.

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Сам факт перебування на військовому обліку не означає автоматичної мобілізації - служба залишається добровільною. У мирний час військова служба та служба в резерві для жінок можлива тільки на контрактній основі.

Базова військова підготовка не є обов'язковою для жінок, однак вони можуть пройти її добровільно за умови відповідності медичним вимогам та віковому критерію від 18 до 25 років.

Законодавством передбачено, що жінки-військовослужбовці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або необхідністю догляду за дитиною.

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