Какая средняя пенсия в Украине и от чего она зависит

Величина пенсии в Украине напрямую связана со средним уровнем заработной платы. В 2024 году этот показатель составлял 17,5 тысяч гривен.

Эта цифра используется Пенсионным фондом Украины для исчисления пенсий и начисления Единого социального взноса. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на старшую научную сотрудницу Института демографии и социальных исследований Лидию Ткаченко.

"Смотрите, у нас зарплата в среднем где-то та, которую использует Пенсионный фонд для начисления новых пенсий и с которой уплачивается ЕСВ. Так вот средняя заработная плата за 2024 год вышла 17,5 тысячи", – сообщила она.

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Однако средний заработок, учитываемый при расчете пенсий, ниже официальных статистических показателей. Это обусловлено уплатой минимальных взносов со стороны физических лиц-предпринимателей и государства.

"Это учитывая минимальные взносы, уплачиваемые ФЛП, также минимальные взносы, уплачиваемые государством за некоторые категории населения. Поэтому этот показатель меньше, чем показатель зарплат штатных работников, который публикует наш Укрстат", – дала разъяснение Лидия Ткаченко.

По ее словам, после индексации средний размер пенсии составит 6 300 гривен, что составляет менее 30% от среднего уровня заработной платы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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