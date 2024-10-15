Какие документы нужны военнообязанному для выезда за границу: объяснение юриста

Граждане, подлежащие военному учету и имеющие разрешение на выезд за границу во время военного положения, обязаны предъявить военно-учетный документ при пересечении государственной границы. Это может быть приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Такую информацию предоставил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Необходимые документы для зарубежной поездки

Некоторые военнообязанные граждане 18-60 лет могут пересекать границу в условиях военного положения, если имеют соответствующие основания (отсрочку или бронирование от мобилизации).

Для этого необходимо иметь при себе один из военно-учетных документов: приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

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Категории лиц, которым разрешен выезд за границу во время войны

Право на выезд из Украины имеют мужчины, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей, а также самостоятельно воспитывающие одного или двух детей без участия матери.

Также это право распространяется на мужчин с несовершеннолетними детьми, чьи жены проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько у украинцев есть время на оплату штрафа от ТЦК.

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