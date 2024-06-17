Какие категории военнообязанных с инвалидностью могут признать пригодными

После принятия нового закона о мобилизации в Украине мужчины, обладающие инвалидностью или ограниченной годностью к военной службе, обязаны повторно пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Ее цель – подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. О нюансах пересмотра инвалидности в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Елена Воронкова.

Кто подлежит пересмотру:

Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность II или III группы.

Кто не подлежит пересмотру:

Те, кому инвалидность II или III группы установлены до 24 февраля 2022; Те, кому инвалидность II или III группы установлены вследствие: повышение/уменьшение группы инвалидности;

ранения, полученные при защите Украины;

отсутствия конечности, кистей рук, стоп, одного из четных органов;

онкологического заболевания;

интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича; Имеющие инвалидность с детства.

Читайте также: К какой службе могут привлекать лиц с ограничениями по здоровью

Изменения в процедуре МСЭ

По сравнению с 2022 и 2023 годами требования к прохождению МСЭ значительно строже. Существует риск, что людей с подобными диагнозами, но с разными формулировками могут признать пригодными к военной службе.

Из нового закона исключено понятие "ограниченно пригодное", что может привести к тому, что больше людей с инвалидностью признают пригодными к службе. Пересмотр должен помочь выявить возможные нарушения и коррупционные схемы при установлении инвалидности. Имеющие неизлечимые травмы освобождаются от необходимости проходить повторный осмотр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!