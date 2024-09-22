Какие китайские автомобили раскупают украинцы: рейтинг сверхпопулярных

Украинцы все активнее выбирают автомобили китайского производства. В августе 2024 года количество новых легковых автомобилей из Китая выросло на впечатляющие 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома". В целом, украинцы приобрели более 1,7 тысячи легковушек китайских брендов.

Большая часть приобретенных автомобилей – это электромобили. Украинцы все больше обращают внимание на экологичность и экономичность электротранспорта. Китайские автопроизводители предлагают стильные и функциональные модели, оснащенные современными технологиями.

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Отмечается, что китайские автомобили, как правило, стоят дешевле своих европейских аналогов, что делает их более доступными для широкого круга потребителей.

Какие модели самые популярные?

Среди новых автомобилей лидером популярности стал BYD Song Plus. Этот кроссовер привлек украинцев своим современным дизайном, просторным салоном и доступной ценой.

BYD Song. Источник: ncars.com.ua

BYD Song. Источник: ncars.com.ua

Китайские автомобили крепко закрепляются на украинском рынке. Их популярность обусловлена ​​привлекательным соотношением цены и качества, современным дизайном и широким выбором моделей. Ожидается, что в ближайшем будущем доля китайских автомобилей на украинском рынке будет продолжать расти.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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