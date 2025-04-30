Какие льготы доступны пенсионерам после 60 лет: ответ ПФУ

В 2025 году для украинцев, которым исполняется 60 лет, предусмотрен ряд льгот и скидок. Некоторые услуги для пенсионеров станут бесплатными или будут стоить гораздо дешевле.

В этом году на пенсию могут выйти граждане, достигшие 60 лет и имеющие не менее 32 лет трудового стажа. После получения пенсионного удостоверения они могут воспользоваться разными государственными льготами. Об этом пишет 24 tv.ua.

Читайте также: У украинских пенсионеров вырастет пенсия с 1 мая: кого касается

Какие льготы доступны пенсионерам в 2025 году:

Субсидии на оплату коммунальных услуг — размер пособия определяется индивидуально в зависимости от дохода и площади жилья.

— размер пособия определяется индивидуально в зависимости от дохода и площади жилья. Бесплатные коммунальные услуги – для пенсионеров в сельской местности, работавших в образовании, медицине или культурной сфере.

– для пенсионеров в сельской местности, работавших в образовании, медицине или культурной сфере. Льготный проезд – бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), электричках и пригородных автобусах.

– бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), электричках и пригородных автобусах. Бесплатная парковка – на муниципальных платных паркингах.

– на муниципальных платных паркингах. Юридическая помощь – бесплатная первичная правовая консультация, а также вторичная – если пенсия не превышает 4722 грн.

Освобождение от земельного налога.

Скидка 50% на автострахование.

Что делать, если отказали в льготном проезде

Иногда водители могут незаконно отказать пенсионеру в бесплатной перевозке, мотивируя это нехваткой мест. Однако, согласно Закону Украины "Об автомобильном транспорте", льготников должны перевозить даже при полной заполненности транспорта — независимо от количества свободных сидячих мест.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!