Какие льготы доступны пенсионерам после 60 лет: ответ ПФУ
В 2025 году для украинцев, которым исполняется 60 лет, предусмотрен ряд льгот и скидок. Некоторые услуги для пенсионеров станут бесплатными или будут стоить гораздо дешевле.
В этом году на пенсию могут выйти граждане, достигшие 60 лет и имеющие не менее 32 лет трудового стажа. После получения пенсионного удостоверения они могут воспользоваться разными государственными льготами. Об этом пишет 24 tv.ua.
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Какие льготы доступны пенсионерам в 2025 году:
- Субсидии на оплату коммунальных услуг — размер пособия определяется индивидуально в зависимости от дохода и площади жилья.
- Бесплатные коммунальные услуги – для пенсионеров в сельской местности, работавших в образовании, медицине или культурной сфере.
- Льготный проезд – бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), электричках и пригородных автобусах.
- Бесплатная парковка – на муниципальных платных паркингах.
- Юридическая помощь – бесплатная первичная правовая консультация, а также вторичная – если пенсия не превышает 4722 грн.
- Освобождение от земельного налога.
- Скидка 50% на автострахование.
Что делать, если отказали в льготном проезде
Иногда водители могут незаконно отказать пенсионеру в бесплатной перевозке, мотивируя это нехваткой мест. Однако, согласно Закону Украины "Об автомобильном транспорте", льготников должны перевозить даже при полной заполненности транспорта — независимо от количества свободных сидячих мест.
Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.
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