Какие условия выезда за границу для лиц, сопровождающих людей с инвалидностью

В Минреинтеграции назвали условия выезда за границу для граждан, сопровождающих людей с инвалидностью. Также в заявлении сделали важный упор на то, что право на выезд за границу во время военного положения имеют лица с I или II группами инвалидности.

Выехать за границу они могут вместе с сопровождающими их лицами. Ими могут быть родные или лица, которые ухаживают за людьми с определенными физическими ограничениями.

Если вы сопровождаете за границу человека с инвалидностью, у вас должны быть документы, подтверждающие:

родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

инвалидность лица (пенсионное удостоверение или справка о группе и причине инвалидности);

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совместное проживание (выписка о месте регистрации);

осуществление ухода за лицом с инвалидностью (удостоверение о получении компенсации).

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