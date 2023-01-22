Какие условия выезда за границу для лиц, сопровождающих людей с инвалидностью
В Минреинтеграции назвали условия выезда за границу для граждан, сопровождающих людей с инвалидностью. Также в заявлении сделали важный упор на то, что право на выезд за границу во время военного положения имеют лица с I или II группами инвалидности.
Выехать за границу они могут вместе с сопровождающими их лицами. Ими могут быть родные или лица, которые ухаживают за людьми с определенными физическими ограничениями.
Если вы сопровождаете за границу человека с инвалидностью, у вас должны быть документы, подтверждающие:
- родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
- инвалидность лица (пенсионное удостоверение или справка о группе и причине инвалидности);
- совместное проживание (выписка о месте регистрации);
- осуществление ухода за лицом с инвалидностью (удостоверение о получении компенсации).
Ранее мы писали разрешается ли выезжать за границу мужчинам с видом на жительство в другой стране
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!